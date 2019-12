OL - Mercato : Real, mauvaise nouvelle dans le dossier Benzema

Juninho a dévoilé son rêve de faire revenir Karim Benzema à l’ OL, afin d’y terminer sa carrière. Mais les dernières nouvelles en provenance du Real Madrid ne sont pas du tout en faveur de l’Olympique Lyonnais.

Proposition de prolongation à Benzema, Juninho croise les doigts !

Après 10 saisons consécutives au Real Madrid, Karim Benzema se dirige vers la fin de son bail. Il ne lui reste plus qu’une année et demi pour être libre. Conscient de ce que l’attaquant formé à l’ OL peut encore proposer après le 30 juin 2021, Juninho avait annoncé son possible retour à Lyon.

Le dirigeant avait en effet exprimé le souhait de permettre à la star madrilène de finir sa carrière là où il l’a commencé. « Je veux proposer à Karim de terminer sa carrière chez nous », avait lâché le directeur sportif du club rhodanien, en novembre 2019.

Il avait également fait savoir qu’il a déjà échangé des messages, à l’époque, avec l’avant-centre de 32 ans depuis le Brésil et qu’il avait senti que ce dernier aimerait revenir entre Rhône et Saône. En effet, Juninho serait prêt à proposer un bail de « 2 ans » à Karim Benzema, afin d’encadrer certains jeunes et être le leader recherché par l’ OL.

Benzema va-t-il repousser l'offre du Real Madrid au profit de l' OL ?

Si l’on en croit les révélations du quotidien AS, le Real Madrid se préparerait à offrir une prolongation de contrat au natif de Lyon. Les négociations auraient même été lancées. Et elle porte sur un nouveau bail de deux saisons, une directe et une autre en option.

Cependant, Karim Benzema n’a pas encore donné son accord. D'après la source, il veut d’abord être convaincu par ses capacités physiques à jouer au haut niveau avec le Real Madrid après juin 2021, avant de s’engager.

Juninho peut retenir son souffle et croiser les doigts.