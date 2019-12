ASSE : Encore une bonne nouvelle pour Puel et l’AS Saint-Étienne.

L’inquiétude exprimée par Claude Puel, coach de l’ ASSE, avant la trêve hivernale est en train de faire place à de bonnes nouvelles. Après l’annonce de l’AS Saint-Étienne, jeudi, une autre bonne nouvelle est tombée ce vendredi.

Après Charles Abi, un autre blessé de l' ASSE de retour à L'Etrat.

Face aux nombreuses blessures au sein de son équipe, le coach de l’ ASSE avait laissé entendre qu’il croisait les doigts pour éviter que la situation empire à une journée de la fin de la manche aller de la Ligue 1. Le souhait de Claude Puel est en effet de récupérer les blessés pendant la trêve hivernale, afin d’avoir tout son monde opérationnel, lors de la décisive phase retour du championnat.

« Je touche du bois pour ne pas perdre d'autres joueurs », avait-il lâché après le match contre le Nîmes Olympique (2-1) et la blessure du jeune Edmilson Indjai Correia. La pépite de 19 ans, auteur du deuxième but de l’ ASSE face aux Crocos, est victime d'un étirement du ligament interne d’un genou et avait cédé sa place à Denis Bouanga (61e).

Finalement, Claude Puel peut se réjouir avant le déplacement des Verts en Alsace pour y affronter le RC Strasbourg, lors de la 19e et dernière journée de la phase aller du championnat, ce samedi (20h45). Jeudi, le club ligérien a annoncé le retour de Charles Abi à l’entrainement à L'Étrat. Selon les Verts, le jaune avant-centre « a prouvé que ses sensations face au but n'étaient pas parties et a enchaîné les buts ».

Ce vendredi, l' ASSE informe du retour de William Saliba à l’entrainement, via son compte Twitter. Le jeune défenseur central avait été opéré d'une pubalgie en début de saison. Il avait ensuite été victime d’une fissure du cinquième métatarse début novembre.

Il est évident que le joueur de 18 ans ne sera pas disponible pour le déplacement à Strasbourg. Néanmoins, son retour à l'entrainement est une bonne nouvelle pour Claude Puel et son groupe. William Saliba avait disputé 5 matchs de Ligue 1 seulement cette saison avant sa blessure. Sa dernière apparition remonte au 3 novembre face à l’AS Monaco (12e journée).