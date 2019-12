AS Monaco - Mercato : Le départ d'un cadre officialisé.

À la suite de l’officialisation de la prolongation du contrat de Benoît Badiashile, l’AS Monaco a informé du départ d’un cadre du club de la Principauté, après huit ans de service.

Un cadre de l'organigramme de l'AS Monaco s'en va !

L’AS Monaco a prolongé le contrat du prometteur défenseur central Benoît Badiashile (18 ans), jusqu'en juin 2024. À la suite de cette bonne nouvelle, le club du Rocher a appris qu’un cadre de son organigramme, en poste depuis janvier 2012, s’en va.

Il s’agit de Filips Dhondt qui a occupé les fonctions de Directeur général, puis de Conseiller du Vice-Président Directeur général de l’AS Monaco et d’Administrateur du Cercle Bruges KSV. Après huit années au service du club Princier, ce dernier va se consacrer à de nouvelles tâches professionnelles, d’après les précisions des Monégasques.

Au non du club, Oleg Petrov, Vice-Président Directeur général, a exprimé les impressions de l’ASM au départ du désormais ex-manager du Cercle Bruges. « Je tiens à remercier Filips Dhondt pour tout le travail accompli durant ces années. Ses compétences et son engagement ont contribué au développement et à la réussite du Club pendant cette période », a déclaré le dirigeant.

« J’ai pu vivre des moments intenses, passionnants et stimulants en œuvrant à l’évolution de ce merveilleux Club. Je tiens à remercier le Président, M. Dmitry Rybolovlev, pour sa confiance. Je souhaite également remercier tous mes collègues de l’AS Monaco et du Cercle Bruges pour la collaboration », a exprimé Filips Dhondt.