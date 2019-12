FC Nantes - Mercato : Clap de fin pour cette piste offensive !

Pour cet hiver, le FC Nantes ambitionne de renforcer son secteur offensif. Mais les Canaris devront tourner la page pour cet attaquant ciblé depuis de longues dates.

Le FC Nantes devra se tourner vers d’autres cibles.

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, le FC Barcelone s’active en coulisse pour boucler certaines transactions. En effet, le club nantais aimerait s’offrir un nouvel élément offensif censé épauler Kalifa Coulibaly.

Il est vrai que l’avant-centre malien est impliqué et combattif mais ces deux qualités ne suffisent pas pour réaliser un bon parcours en championnat et peut-être décrocher une place européenne cette saison. Il faudrait également de la technique, de l’agilité et de l’efficacité devant les buts. Les dirigeants nantais l’ont bien compris. C’est pourquoi ils envisageraient d’attirer un nouvel attaquant dès cet hiver et plusieurs pistes seraient déjà explorées allant de Kevin Gameiro à Yohan Boli.

Mais le FC Nantes devra oublier une cible de longue date : Luciano Acosta. En fin de contrat avec le Los Angeles Galaxy, l’Argentin était fortement annoncé en Ligue 1, notamment du côté du PSG, mais aussi du FC Nantes. Les Canaris, en quête de belles opportunités à moindre coût, auraient même sondé le joueur de 25 ans. Mais Luciano Acosta ne débarquera pas sur les bords de l’Erdre puisqu’il vient de s’engager officiellement avec le club mexicain d'Atlas FC.

Vous l’aurez donc compris, les Canaris devront se tourner vers d’autres cibles offensives.