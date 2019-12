PSG, Naples - Mercato : Coup de tonnerre dans le dossier Allan ?

A la recherche d’un milieu de terrain défensif, le PSG est régulièrement annoncé sur les traces du joueur du Napoli, Allan. Une dernière nouvelle bien troublante vient de tomber dans ce dossier.

Le dossier Allan totalement relancé ?

En froid avec les dirigeants du Napoli suite à son transfert raté au PSG durant l’hiver dernier et la récente affaire de la grève des joueurs, Allan était annoncé sur le départ durant le marché de janvier qui s’ouvre dans quelques jours. Ne souhaitant plus conserver l’international brésilien de 28 ans, Aurelio de Laurentiis, le président du club italien, n’attendrait même plus qu’une offre du PSG afin de le laisser partir.

Ça, c’est ce que relayaient à longueur de journée les médias transalpins et français il y a quelques semaines. Mais depuis ces dernières heures, une autre information tout à fait surprenante vient de tomber dans ce dossier : Allan et la direction du SSC Naples seraient en négociations en vue d’une prolongation de son contrat qui expire en juin 2023.

Selon le média spécialisé Paris United, généralement bien informé sur les coulisses du club de la capitale, les Azzurri souhaiteraient rallonger le bail du joueur d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2024. Probablement pour insérer une clause dans son nouveau contrat en vue d’un prochain transfert. Toutefois, le portail sportif précise qu’Allan n’a pour l’heure donné aucune réponse à son employeur.

Affaire à suivre donc pour le PSG !