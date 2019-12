OGC Nice : Choc, Kasper Dolberg allume l'arbitrage français !

Arrivé à l'OGC Nice en toute fin de mercato estival, Kasper Dolberg n'aura pour l'instant pas forcément marqué les esprits sur le terrain, malgré des statistiques plutôt honorables. En revanche, ses récentes déclarations sur les arbitres français risquent de faire grand bruit...

Kasper Dolberg donne son avis sur les arbitres de Ligue 1

Avec ses 5 buts marqués en 13 rencontres disputées en Ligue 1 depuis le début de la saison, Kasper Dolberg n'a justifié qu'à moitié l'effort financier - 20 millions d'euros - réalisé par l'OGC Nice pour l'attirer cet été sur la Côte d'Azur.

Sur la lancée de deux dernières saisons relativement décevantes du côté de l'Ajax Amsterdam, il n'a pas franchement convaincu pour le moment les observateurs du Championnat de France, malgré des qualités de buteur qui semblent évidentes.

Arrivé en France depuis bientôt quatre mois, l'international danois (16 sélections, 5 buts) a en revanche eu le temps de se faire une idée sur notre football, et plus particulièrement sur l'arbitrage. Et visiblement, celui-ci ne lui plaît absolument pas, comme il l'a déclaré dans Nice-Matin.

"C'est simple, tu ne peux pas parler avec eux. Aux Pays-Bas, tu parles d’homme à homme, tu peux demander des explications quand une décision te semble étrange. Ici, tu prends des jaunes ou alors ils s’en vont sans même te regarder [...] Je ne sais pas s’ils ne m’aiment pas ou s’il y a une autre raison, mais c’est fou. J’ai compris qu’il ne fallait même plus que j’essaye de leur parler."

Incertain pour la rencontre de samedi soir contre Toulouse en raison d'un coup reçu au pied à l'entraînement, Dolberg ne croisera peut-être plus - pour son plus grand bonheur - la route d'arbitre français en 2019.