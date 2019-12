PSG - Mercato : Marquinhos, grosse menace sur le Paris SG ?

Homme de base du système de jeu de Thomas Tuchel, Marquinhos est aujourd’hui un joueur indispensable au PSG, au même titre que Neymar et Kylian Mbappé. Mais deux cadors européens voudraient changer le cours des choses pour ce cadre du Paris Saint-Germain.

Vers un départ surprise de Marquinhos ?

Arrivé en 2012 en provenance de l’AS Rome, Marquinhos fait partie des intouchables du PSG. Vice-capitaine depuis ces dernières saisons, le défenseur central de 25 ans a pris des galons et fait aujourd’hui l’unanimité sur sa rage et son esprit de combativité. Des qualités qui auraient attirer l’attention d’autres grosses formations européennes. Surtout que les négociations engagées entre les dirigeants parisiens et l’entourage du milieu de terrain défensif sont toujours au point.

En effet, d’après les informations de nos confrères de Le 10 Sport, malgré la volonté affichée des décideurs du PSG de faire de Marquinhos un élément central de leur projet, les deux parties ne parviennent pas encore à trouver un accord sur les termes d’une prolongation de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2024. D’après le média sportif, « les négociations sont désormais bloquées par une divergence salariale ». Ce qui créerait un climat de tension entre les différentes parties.

Du coup, le Real Madrid et Manchester City tenteraient de s’immiscer dans ce dossier afin de tenter de convaincre l’international brésilien de quitter le Paris SG l’été prochain.