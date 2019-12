OM - Mercato: une offre de Marseille en préparation pour Rabiot?

L’ OM pourrait frapper le plus gros coup du mercato hivernal. Les recruteurs de l’ Olympique de Marseille miseraient sur une arrivée d' Adrien Rabiot en provenance de la Juventus Turin.

Adrien Rabiot dans le viseur de l’ OM ?

Après une fin d'aventure tumultueuse au PSG, Adrien Rabiot a rejoint la Juventus Turin lors du mercato estival. Mais le milieu de terrain français n’est pas vraiment au top avec le club de Serie A qui lui accorde très peu de temps de jeu. Raison pour laquelle le média transalpin Tuttojuve.com l'annonce déjà sur la liste des partants cet hiver.

Une option qui pourrait arranger l’ OM qui, selon la source, se serait désormais positionné pour recevoir Adrien Rabiot. Jacques-Henri Eyraud et son staff prépareraient même déjà une offre de 10 millions d'euros pour convaincre les dirigeants turinois de leur céder l’ancien du Paris Saint-Germain, également visé par l' OL.

OM : des difficultés insurmontables dans le dossier Adrien Rabiot ?

Que l’ OM soit attiré par un joueur de la trempe d’Adrien Rabiot serait une preuve de la grandeur des ambitions des dirigeants marseillais. Mais le fait est que le dossier serait très difficile, voire impossible, à conclure.

Le média italien préfère avancer les bonnes prestations d’Adrien Rabiot en ce mois de décembre pour évoquer une possible inversion de la tendance, la Juventus Turin ne devant pas prendre le risque de le libérer en même temps qu’Emre Can, ce dernier étant annoncé vers le PSG. Mais on peut citer d’autres raisons qui compliqueraient le dossier.

En effet, on voit mal comment la Vieille Dame accepterait de se séparer d’Adrien Rabiot contre10 millions d’euros après l’avoir recruté cet été, même si sa signature a été obtenue gratuitement. Que les responsables turinois lui aient offert un contrat jusqu’en juin 2023 est suffisamment éloquent sur leur volonté de ne pas se séparer rapidement et facilement du Français.

Par ailleurs, l’ OM parle de dégraisser sa masse salariale. Or Adrien Rabiot perçoit un salaire annuel de 7 millions d’euros avec le club de Serie A. Attirer le longiligne milieu de terrain turinois ne serait donc pas un bon message envoyé à la politique de dégraissage du mammouth.

En somme, le chemin qui mènerait Adrien Rabiot de la Juventus Turin à l’ Olympique de Marseille, est très long et semé d’embûches.