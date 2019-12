LOSC : Christophe Galtier prévient ses joueurs avant Monaco

Victorieux de Montpellier en Ligue 1 vendredi dernier puis de l'AS Monaco mardi soir en Coupe de la Ligue, le LOSC souhaite conclure cette dernière semaine de compétition de l'année 2019 par une nouvelle victoire au stade Louis-II. Mais la tâche sera difficile selon Christophe Galtier...

Christophe Galtier s'attend à voir un tout autre Monaco

Sous la menace du Stade Rennais et du FC Nantes - qui reçoivent respectivement les Girondins de Bordeaux et le SCO Angers - en vue de finir cette première moitié de la saison sur le podium de Ligue 1, le LOSC cherchera à enfoncer le clou samedi face à l'AS Monaco, une équipe que les Nordistes ont facilement battu cette semaine en Coupe de la Ligue (3-0).

Avec Victor Osimhen - qui va beaucoup mieux - et Jonathan Bamba dans le groupe, les joueurs de Christophe Galtier feront certainement face à une équipe revancharde et mieux armée, avec notamment les retours de Kamil Glik, de Gelson Martins et de Wissam Ben Yedder.

Conscient de tout cela, l'entraîneur du LOSC a tenu à mettre en garde ses joueurs en conférence de presse, insistant notamment sur le fait d'élever son niveau de jeu par rapport au dernier match.

LOSC, Galtier redoute les monégasques

"Les joueurs de Monaco seront sûrement revanchards. Une élimination à domicile engendre beaucoup de frustration ou de colère. On n'aura pas le même adversaire samedi [...] Nous avons beaucoup travaillé sur notre match contre Monaco. Dans beaucoup de secteurs, je n'étais pas satisfait. On devra être mieux structurés et mieux équilibrés. Pour avoir un résultat positif, on devra faire mieux que mardi."

En cas de victoire, le LOSC égalerait son total de points récoltés la saison dernière au terme de la phase aller (34 points).