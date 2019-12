ASSE : La consigne de Puel pour le dernier match à Strasbourg

Le coach de l’ ASSE a donné une consigne ferme à son équipe pour le dernier match de l’année à Strasbourg. Après la défaite de l’AS Saint-Étienne face au PSG (0-4) en Ligue 1, Claude Puel attend une réaction des Verts.

L' ASSE peut-elle rebondir contre le RC Strasbourg ?

L’ ASSE a certes éliminé le Nîmes Olympique (2-1), en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, mais pour Claude Puel, son équipe doit renouer avec la victoire en championnat, après la lourde défaite contre le PSG.

Il faut rappeler que l’AS Saint-Étienne reste sur trois défaites lors de ses quatre derniers matchs en Ligue 1 et a chuté au fil des journées, jusqu’à la 11e place, à 6 points du podium. Le rendez-vous des Verts lors de la 19e et dernière journée de la phase aller du championnat est fixé à ce samedi 21 décembre (20h45), au stade de la Meinau.

En conférence de presse d’avant-match, ce vendredi après-midi, l’entraineur de l' ASSE a déclaré qu’il attend une réaction de son équipe contre le RC Strasbourg, comme ce fut le cas à Nîmes, mercredi. « J’ai demandé aux joueurs de très vite rebondir », a-t-il confié.

L' ASSE a-t-elle les moyens de finir dans la première moitié du classement ?

L’objectif de Claude Puel lors de cet ultime match de 2019 est en effet très clair. Il souhaite finir dans la première moitié du tableau à la mi-saison, car selon son explication, « il est important de bien se positionner à mi-parcours ».

Pour espérer revenir de l'Alsace avec les trois points de la victoire, l' ASSE doit encore « montrer sa force de caractère », comme elle l’a fait contre les Crocos dans Gard.