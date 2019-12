OM - Mercato : Deux grosses décisions actées pour janvier ?

L’ OM ne devrait pas recruter lors du mercato hivernal compte tenu de sa situation financière assez compliquée. Il faudrait pourtant se garder de croire que les recruteurs de l’Olympique de Marseille n’ont aucun plan en vue pour cet hiver.

OM : Kevin Strootman sur le départ cet hiver ?

L’ OM voudrait se renforcer cet hiver. Mais il ne pourrait pas le faire avant d’avoir vendu des joueurs. En tête de cette liste se trouve Kevin Strootman, régulièrement pointé pour ses prestations moyennes depuis son arrivée à l’ Olympique de Marseille en août 2018.

Sur les ondes de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, prévient qu’il « n’est pas impossible de voir l’OM lâcher Strootman cet hiver ». Lui qui avait déjà échappé de justesse au dégraissage estival. Un départ qui soulagerait les finances olympiennes, le milieu défensif néerlandais perçoit aujourd'hui 650 000 euros bruts par mois.

L’ OM en quête de joueurs pour remplacer Kevin Strootman ?

Mais pour les dirigeants de l’ OM, il ne serait pas question de se séparer de Kevin Strootman sans viser un autre joueur. Une éventuelle recrue que les dirigeants olympiens voudraient « plus jeune, avec un plus gros potentiel et qui joue au même poste avec un plus petit salaire ».

Alors, l’écurie phocéenne « prospecte beaucoup sur de jeunes joueurs » et les recruteurs olympiens « aimeraient bien trouver un ou deux joueurs qu’ils pourraient finaliser en janvier pour ensuite les voir arriver à l’OM en juin prochain ».

A cet effet, si les pistes Pavlovic, désormais à l’ AS Monaco, et Takumi Minamino, à Liverpool, ne sont plus accessibles, les recruteurs marseillais viseraient Sidnei Tavares (18 ans, Leicester City) et Nathan Ferguson (19 ans, West Bromwich Albion). Il s’agit de jeunes joueurs qui ne prétendraient aucunement au même traitement salarial que Kevin Strootman.

Jacques-Henri Eyraud et son staff ont donc « des réflexions autour de ça, surtout sur ce que l’on appelle des forts prospectes ». De quoi comprendre que le mercato hivernal de l’ Olympique de Marseille ne sera pas aussi terne qu’on l’annonce ?