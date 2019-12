Real Madrid - Mercato : Zidane face à un obstacle XXL pour Pogba

Selon la presse anglaise, Paul Pogba est susceptible de quitter Manchester United dès cet hiver afin de rejoindre le Real Madrid, où Zinedine Zidane souhaite l’attirer. Mais pour s’offrir le milieu de terrain français, le club madrilène devra lever un dernier obstacle et non des moindres.

Paul Pogba, une belle ouverture pour le Real Madrid ?

Fortement courtisé par le Real Madrid de Zinedine Zidane, Paul Pogba pourrait ne pas s’éterniser à Manchester United. L’été dernier, le milieu de terrain avait déjà affiché sa volonté de mettre les voiles afin de relever un nouveau défi sous d’autres cieux. Et s’il est resté à Manchester United cette saison, Paul Pogba ne renoncerait pas à ses envies d’ailleurs.

L’international français campe sur sa position et pourrait finalement avoir gain de cause. La presse britannique est unanime sur le sujet : il y a désormais de très fortes chances de voir Paul Pogba quitter le Théâtre des rêves dès cet hiver.

Un très gros chèque pour Paul Pogba ?

En effet, The Mirror révèle que Manchester United se serait finalement fait à l’idée de perdre son champion du monde déterminé à mettre les voiles. Alors qu’ils ont longtemps fermé la porte pour le joueur de 26 ans, les Reds Devils seraient finalement prêts à le laisser filer. Ce qui risque de faire les affaires du Real Madrid qui souhaite s'attacher les services de l'ancien Turinois.

Mais que les Madrilènes se gardent de crier victoire trop vite. Si Manchester United souhaite se séparer de Paul Pogba moins flamboyant en Premier League cette saison (5 matchs diputés), son but principal serait plutôt de récupérer le plus d’argent possible sur sa vente. Ainsi, la source explique que le club britannique réclamerait pas moins de 175 M€ pour son transfert. Le Real Madrid va-t-il répondre favorablement à ces exigences financières ?

C’est loin d’être gagné pour le club de Zinedine Zidane.