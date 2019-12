Stade Rennais : Julien Stéphan triste pour Jonas Martin

Julien Stéphan devra encore attendre pour aligner Jonas Martin, sa recrue arrivée l’été dernier. Celle-ci est blessée depuis octobre et ne semble pas parti pour rejouer dès la reprise du championnat en janvier.

Jonas Martin, Julien Stéphan compatissant

Ces dernières heures les nouvelles étaient plutôt bonnes au Stade Rennais. Entre les prolongations de Bourigeaud et Hunou, la signature d’Aaron Malouda, le fils de Florent, tout semblait aller pour le mieux à Rennes. Seulement, Julien Stéphan vient de faire part d’une mauvaise nouvelle.

Avant la réception de Bordeaux en Ligue 1, Julien Stéphan a donné des nouvelles de Jonas Martin. L’ancien Strasbourgeois arrivé cet été semble avoir contracté une nouvelle blessure ce jeudi. Le milieu de terrain a d’ailleurs laissé ses coéquipiers plus tôt lors de la séance d’entraînement alors qu'il était en phase de reprise. Son retour à la compétition en janvier paraît désormais hypothétique.

Julien Stéphan a indiqué que Jonas Martin va passer des examens. Ceux-ci permettront de déterminer s’il s’agit d’une rechute du joueur âgé de 29 ans et la durée de son indisponibilité. Le coach du Stade Rennais n’a pas caché sa détresse quant à sa recrue estivale. « On est malheureux quand on voit un joueur qui a fourni autant d’efforts pour revenir devoir de nouveau quitter le terrain », a-t-il confié.

Arrivé du RC Strasbourg dans les dernières heures du mercato estival, Jonas Martin ne s’est pas encore illustré avec le Stade Rennais. Avec son nouveau club, le milieu n’a disputé que huit matchs dont six en tant titulaire. Il n’a plus revêtu la tunique rennaise depuis le 3 octobre, date à laquelle il a contracté une blessure à un quadriceps de la jambe droite.

4e de Ligue 1, le Stade Rennais va affronter les Girondins de Bordeaux samedi 21 décembre. Le technicien Rouge et Noir ne vise rien d'autre que la victoire à domicile.