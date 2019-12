OM : 2 petites surprises dans le groupe de Villas-Boas contre Nîmes ?

L’ OM recevra le Nîmes Olympique samedi (20h45) lors de la 19e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1. André Villas-Boas, entraîneur de l’ Olympique de Marseille, a convoqué un groupe où figurent deux joueurs dont la présence n’était pas forcément attendue.

OM : Steve Mandanda, une surprise dans le groupe contre le Nîmes Olympique ?

Deuxième de Ligue 1, l’ OM est impressionnant cette saison et reste sur un bel enchaînement de 7 matchs sans défaite, dont 6 victoires de rang et 1 nul. Mais l’ Olympique de Marseille veut battre le Nîmes Olympique pour deux raisons principales : faire oublier le nul désavantageux contre le FC Metz (1-1, 18e journée) et finir l’année civile en beauté.

Pour atteindre son objectif, André Villas-Boas a convoqué du beau monde, y compris Steve Mandanda dont on n’attendait pas forcément la présence en raison de sa blessure sur la pelouse du stade Saint-Symphorien la journée précédente et de son absence à l’entraînement vendredi. Toutefois présent hier en conférence de presse, le gardien de l’ OM avait assuré qu’il allait bien. Une déclaration confirmée par sa présence dans le groupe marseillais convoqué pour la réception des Nîmois ?

OM : plus de contracture à la cuisse pour Dario Benedetto ?

Dario Benedetto est le second joueur dont la présence dans le groupe de l’ Olympique de Marseille est assez surprenante. Absent contre les Girondins de Bordeaux en raison d’une contracture à la cuisse, le buteur argentin s’est entraîné à part vendredi. Ce qui pouvait laisser croire qu’il ne serait pas présent pour la réception des Crocos. Mais Dario Benedetto est bel et bien convoqué par André Villas-Boas.

Enfin, le jeune ailier droit Isaac Lihadji, qui n’a pas encore réglé sa situation contractuelle, est toujours écarté du groupe professionnel, comme le technicien portugais l’avait promis…

Le groupe des Phocéens convoqués pour recevoir le Nîmes Olympique

Gardiens : Steve Mandanda, Yohann Pelé, Simon Ngapandouetnbu

Défenseurs : Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Boubacar Kamara, Duje Caleta Car, Bouna Sarr, Jordan Amavi, Lucas Perrin

Milieux : Morgan Sanson, Dimitri Payet, Valentin Rongier, Saîf-Eddine Khaoui, Maxime Lopez, Florian Chabrolle

Attaquants : Nemanja Radonjic, Dario Benedetto, Valère Germain, Marley Aké