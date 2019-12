ASSE : Réaction de Puel à la suspension de Jean-Eudes Aholou.

La suspension de Jean-Eudes Aholou pour 4 matchs a fait réagir Claude Puel, le coach de l’ ASSE. L’ AS Saint-Étienne s’était lourdement inclinée, à 10 contre 11, face au PSG, à Geoffroy-Guichard (0-4), lors de la 18e journée de Ligue 1.

La décision de la LFP contre Aholou (ASSE) trop sévère ?

Auteur d’un tacle mal maitrisé sur Leandro Paredes, Jean-Eudes Aholou a été suspendu par la commission de discipline de la LFP, pour quatre matchs, dont un avec sursis. Le milieu de terrain de l’ ASSE avait été exclu directement lors de la réception du PSG, le 15 décembre. Claude Puel juge la décision de la LFP très sévère.

En effet, le manager des Verts admet que le geste du milieu défensif est certes « spectaculaire », surtout que ce dernier n’avait pas besoin de « se jeter de très loin » comme il l’a fait, sur son homologue du Paris Saint-Germain. Sinon, « l’action reste uniquement spectaculaire » aux yeux du technicien Stéphanois.

« Il n’y a pas de coup sur le tibia ou la cheville comme on le voit parfois », a fait remarquer Claude Puel en conférence de presse. Jean-Eudes Aholou avait pourtant été expulsé directement (25e). Menée d’un seul but (de Neymar), l’ ASSE s’était finalement écroulée face au Paris SG (0-4), suite à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Mauro Icardi.