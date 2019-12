LOSC : Osimhen, Christophe Galtier annonce une grande nouvelle

Christophe Galtier a donné d’excellentes nouvelles au sujet de Victor Osimhen. Le meilleur buteur du LOSC cette saison avait été victime d’un malaise mardi sur la pelouse de l’AS Monaco.

Christophe Galtier peut compter sur Osimhen contre Monaco.

Plus de peur que de mal pour Victor Osimhen. Victime d’un malaise mardi lors de la victoire (0-3) contre l’AS Monaco en Coupe de la Ligue, l’attaquant nigérian n’a rien de grave. Les derniers tests ont révélé qu’il s’agissait d’un malaise vagal. Une bonne nouvelle pour Christophe Galtier.

Le coach du LOSC a confirmé les bonnes nouvelles au sujet de son poulain. En conférence de presse vendredi, l’entraîneur du Lille OSC a indiqué que son joueur avait rallié Lille jeudi. Victor Osimhen a pu s’entraîner normalement vendredi. Il pourra donc disputer le match de samedi contre l’ASM. Sa présence dans le groupe lillois ne fait donc aucun doute.

Reste maintenant à savoir si Christophe Galtier va l’aligner d’entrée à Louis II. Le coach des Dogues devrait aligner Loïc Rémy en pointe. Ce dernier avait d’ailleurs remplacé l’attaquant nigérian avec brio suite à son malaise. L’ancien marseillais avait plaqué deux buts après son entrée en jeu.

Contrairement à Osimhen, Jérémy Pied ne va pas retourner à Monaco. Le latéral lillois souffre d’une lésion musculaire à la cuisse. Il ne rejouera donc plus cette année, l’affiche entre le LOSC et l’AS Monaco comptant pour la 19e journée de Ligue 1. Il n’y a plus qu’à espérer qu’il sera apte à la reprise en janvier.