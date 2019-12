OL : Une surprise dans le groupe de l’Olympique Lyonnais à Reims.

Le groupe de l’ OL pour affronter le Stade de Reims est connu. Rudi Garcia, le coach de l’Olympique Lyonnais a convoqué 19 joueurs pour le voyage en Champagne. Un joueur annoncé en sursis et un indésirable sont convoqués.

Un indésirable dans le groupe de l' OL contre le Stade de Reims !

Après sa qualification en quarts de finale de la Coupe de la Ligue aux dépens du Toulouse FC (4-1), l’ OL est en déplacement dans la Marne, lors de la 19e et dernière journée de la première moitié de la saison. Rudi Garcia a retenu un groupe de 19 joueurs comme lors de la réception des Violets.

Cependant, il y a un léger changement dans l’effectif de l’Olympique Lyonnais. Un joueur incertain, notamment Rafael est finalement sur la liste des Gones. Tout comme un indésirable, Mapou Yanga-Mbiwa. Ce dernier n’a plus disputé de match avec les pros depuis le 13 décembre 2017, soit il y a deux ans.

Le défenseur brésilien et le Franco-Centrafricain remplacent les jeunes Oumar Solet et Melvin Bard (19 ans) dans le groupe contre Toulouse. Il faut rappeler que Fernando Marçal est blessé et forfait, en plus des quatre grands blessés : Léo Dubois, Youssouf Koné, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde.

Le groupe de l’ OL contre le Stade de Reims : Lopes, Tatarusanu - Rafael, Tete, Marcelo, Denayer, Andersen, Yanga-Mbiwa - Tousart, Thiago Mendes, Caqueret, Aouar, Jean Lucas - Terrier, Traoré, Cornet, Dembélé, Gouiri, Cherki.