OM : Toifilou Maoulida indique le classement final de Marseille

L’ OM carbure cette saison et Toifilou Maoulida en est très heureux. Pour l’ancien joueur de l’ Olympique de Marseille, André Villas-Boas et ses joueurs sont d’ores et déjà assurés de finir sur le podium.

L’ OM est deuxième de Ligue 1 et reste sur une belle série de 7 matches sans défaite, dont 6 victoires de rang et 1 nul. Une performance qui fait vraiment plaisir à Toifilou Maoulida qui, dans La Provence, estime que l’ Olympique de Marseille est « une équipe qui a un parcours digne d’un prétendant à la qualification à la Ligue des champions ».

Toifilou Maoulida fait visiblement d’André Villas-Boas le principal artisan de cette grande forme de l’ OM. Lui qui pense que « tous les joueurs sont derrière leur coach ».

Ancien joueur marseillais, il espère que « l’OM restera sur son nuage tout au long de cette saison… ». Autrement dit, il veut voir André Villas-Boas et ses joueurs enregistrer des victoires contre tous leurs adversaires, « sauf contre Nîmes,… » dont Toifilou Maoulida est l’entraîneur des U16.

Reste que Toifilou Maoulida devrait se demander comment le Nîmes Olympique résisterait ce samedi (20h45, 19e et dernière de la phase aller de Ligue 1) à « une équipe qui fait plaisir à voir jouer » et qui doit être « au plus haut ! »