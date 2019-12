PSG - Mercato : Mauro Icardi dévoile comment il a « tué » Cavani.

Arrivé cet été en provenance de l’Inter Milan, Mauro Icardi a rapidement mis Edinson Cavani sous l’éteignoir au poste de numéro 9 du PSG. Sur le site officiel du Paris Saint-Germain, l’attaquant argentin a dévoilé le secret de son efficacité devant le but adverse.

Mauro Icardi, né pour marquer !

A la recherche d’un attaquant supplémentaire censé aider Edinson Cavani sur la pointe de l’attaque du PSG, Mauro Icardi est arrivé le dernier jour du mercato estival, dans le cadre d’un prêt de l’Inter Milan. Une cession provisoire frappée d’une option d’achat fixée à 70 millions d’euros. En manque de rythme après plusieurs mois sans jouer suite à de profondes dissensions avec ses dirigeants italiens, l’international argentin de 26 ans a rapidement retrouver des couleurs dans la capitale française.

Empilant les buts à chaque sortie, l’enfant de Rosario a conquis le Parc des Princes, ses nouveaux dirigeants ainsi que le staff technique du Paris Saint-Germain avec à sa tête son coach Thomas Tuchel. Après 17 matches toutes compétitions confondues, il est déjà à 13 réalisations. De quoi pousser Edinson Cavani sur le banc des remplaçants.

Interrogé sur son efficacité, Mauro Icardi révèle que dès son arrivée, il a beaucoup « parlé » avec « ses coéquipiers » pour leur dire ce qu’il je pouvait « faire sur le terrain », avec ses « mouvements » et ses « déplacements. » Il explique donc que « c’est pour cela qu'il faut une bonne communication et une bonne relation avec ses coéquipiers. » Une chose qui a énormément « contribué » à ce que son « adaptation au sein du club soit rapide. » Concernant son instinct de buteur, le compatriote d’Angel Di Maria et Leandro Paredes assure que « c’est quelque chose de naturel chez moi. »

Et pour l’heure, le Matador ne semble pas faire le poids devant l’Argentin !