ASSE : Strasbourg, Liénard répond au coach de l’AS Saint-Étienne.

L’ ASSE souhaite gagner le dernier match contre le RC Strasbourg pour bien finir l’année, comme l’a recommandé Claude Puel. Dimitri Liénard a immédiatement répondu au coach de l’AS Saint-Étienne.

Dimitri Liénard rêve de finir l'année devant l' ASSE !

Dimitri Liénard a répondu au défi de Claude Puel qui a déclaré que son équipe va l’aborder le match contre le RC Strasbourg pour le gagner. Dans son explication, le coach de l’ ASSE souligne que c’est important de gagner « pour bien se positionner » au classement à l’issue de la manche aller.

En tout cas, les Verts ont impérativement besoin de prendre des points après les défaites contre Rennes (2-1), Reims (3-1) et le PSG (0-4), lors des quatre derniers matchs de championnat. Mais Dimitri Liénard ne l’entend pas de cette oreille.

Lui et le club alsacien ont aussi l’ambition de bien terminer l’année, surtout dans leur enceinte du Stade de la Meinau. Le milieu de terrain du Racing Club s’attend en effet à « un bon match, dans un stade plein, avant Noël et juste avant les vacances ».

Pour finir, il a répondu au défi de Claude Puel, sur le site 20 Minutes. « On va jouer pour 27 points à la trêve », a déclaré Dimitri Liénard, avant d’exhorter ses coéquipiers à tout donner contre l’ ASSE, samedi (20h45). « Donnons tout, lâchons-nous et on fera les comptes après », a-t-il demandé.

Rappelons que l’AS Saint-Étienne est 11e avec 25 points, devant le RCSA, 13e avec 24 points.