OM - Mercato : Gros danger à l’horizon pour Isaac Lihadji ?

Isaac Lihadji ne semble pas intéressé par le contrat professionnel que lui propose l’ OM. Pour Christian Caminiti, le jeune ailier droit de l’ Olympique de Marseille n’est pas bien conseillé par son entourage.

OM : Isaac Lihadji mal conseillé par son entourage ?

Isaac Lihadji s’est révélé lors de la préparation avec l’ OM. Ce qui lui avait valu d’être convoqué quelques fois avec les professionnels de l’ Olympique de Marseille cette saison. Avant d’aller prouver avec l’équipe de France à la coupe du monde U17 au Brésil en marquant 3 buts.

Pour les dirigeants de l’ OM, il n’était alors pas question de prendre des risques avec le minot en l’exposant aux convoitises des grosses écuries. Lui dont le contrat aspirant finit au terme de la saison. Pour ce faire, un contrat professionnel a été proposé au pur produit du centre de formation marseillais.

Mais hélas, Isaac Lihadji n’est pas chaud pour signer malgré l’offre phocéenne d’une prime à la signature de plus d’1 million d’euros et un salaire mensuel de 40 000 euros. Une offre qui n’est somme toute pas très éloignée de ce que réclamerait le minot, à savoir une prime à la signature d’1,5 million d’euros et un salaire mensuel de 50 000 euros.

Analysant la situation surfootballclubdemarseille, Christian Caminiti croit savoir que le problème avec Isaac Lihadji, « c’est que son entourage lui donne le conseil d’alimenter ce feuilleton ». Un conseil qui finalement « travaille contre lui-même ».

Pour Christian Caminiti, la situation est claire. Isaac Lihadji est mal conseillé par « des parents qui poussent derrière pour obtenir la meilleure proposition financière possible ».

OM : un avenir avec le LOSC pour Isaac Lihadji ?

Le LOSC aurait profité des réticences d’Isaac Lihadji pour lui proposer de signer contre une prime à la signature supérieure à 1 million d’euros et un salaire mensuel de 45 000 euros. De quoi séduire le Comorien ?

En tout cas, Christian Caminiti se demande si le minot de 17 ans peut « concurrencer des joueurs lillois », avant de se montrer dubitatif sur le temps de jeu qui lui serait accordé par Christophe Galtier.

Enfin, Christian Caminiti croit qu’Isaac Lihadji, s'il « signe à Lille » puis « va signer en Allemagne » parce que prêt à se vendre au plus offrant, « a besoin de stabilité… » tout simplement.