OL - Mercato : Aulas justifie l’acquisition du Reign FC

Jean-Michel Aulas a racheté le club de football féminin, le Reign FC, une franchise américaine devenue depuis jeudi, la propriété d' OL Groupe. Le président du club rhodanien justifie cet investissement aux États-Unis.

Aulas explique l'expansion de l' OL aux États-Unis.

Le Reign FC, club de la National Women’s Soccer League (NWSL) appartient désormais à l’ OL, à hauteur de 89,5%. Il s’agit d’une franchise américaine basée au Cheney Stadium de Tacoma, dans l’État de Washington. Elle a été rachetée par Jean-Michel Aulas, mais la transaction sera actée officiellement début janvier 2020, après l'officialisation de la signature du contrat de rachat des actifs du club, le jeudi 19 décembre.

Selon les premières explications sur cet investissement aux États-Unis, l’objectif des dirigeants de l’Olympique Lyonnais est de développer encore un peu plus la marque OL sur ce continent, à travers la mise en place d’un projet sportif ambitieux sur le sol nord-américain.

« Nous venons avec l’ambition d’apprendre beaucoup de choses sur la NWSL. On imagine que le foot féminin de demain sera un mix de ce qu’il se passe en Europe et de ce qu’il se passe aux États-Unis, où nous avons pour ambition de gagner un titre le plus vite possible », a expliqué Jean-Michel Aulas, ensuite.

« C’est avec humilité, mais ambition que nous sommes à Washington. Nous sommes très heureux d’être ici avec le Reign FC. On apportera toute notre expertise et notre passion dans ce projet », a déclaré le boss de l’ OL pour finir.

Rappelons que Jean-Michel Aulas assurera la présidence du Conseil d’Administration Reign FC, au sein duquel siègera également Tony Parker. Quant à Bill Predmore, il sera le CEO (Directeur général, ndlr) du club.