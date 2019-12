LOSC - Mercato : 60 M€, Lille OSC se frotte déjà les mains !

Après Nicolas Pépé transféré à Arsenal pour 80 M€ l’été passé, le LOSC pourrait enregistrer une autre vente d’envergure durant le mercato hivernal qui s’ouvre dans les jours à venir. Un montant de 60 M€ est même annoncé par la presse.

LOSC : Vers une autre vente XXL avec la Premier League ?

D’après les informations du journal La Voix du Nord, plusieurs clubs européens se seraient déjà rapprochés de la direction du LOSC pour tenter d’attirer Bakary Soumaré. Conscient de la valeur actuelle du milieu de terrain défensif, Gérard Lopez n'exclurait pas de le céder durant le mercato hivernal qui s’ouvre dans les prochains jours. Les Dogues réclameraient toutefois un gros chèque pour laisser filer l’international français de 20 ans.

En effet, La Voix du Nord assure que s'ils reçoivent une proposition comprise entre 50 et 60 millions d'euros, les décideurs lillois seraient prêts à délivrer un bon de sortie à c. Le Real Madrid, Tottenham, Manchester United, Valence et Naples seraient notamment sur ce coup. Mais aux dernières nouvelles, c’est Wolverhampton qui se montrerait le plus actif sur ce dossier.

Les Wolves auraient notamment fait une proposition de 50 millions d’euros plus la possibilité de prêter Bakary Soumaré à Lille OSC jusqu’à l’été prochain. Le milieu défensif formé au PSG pourrait donc terminer la saison avec les Dogues avant de rallier l’Angleterre. Reste à savoir ce que décidera Gérard Lopez et les décideurs lillois.

Affaire à suivre…