PSG - Mercato : Confirmation du deal entre le Paris SG et la Juve

A la recherche de renforts pour le PSG, Leonardo est très actif en coulisses afin de dénicher de bonnes affaires durant le marché de l’hiver qui s’ouvre très bientôt. Et l’axe entre le Paris Saint-Germain et la Juve pourrait se réchauffer durant les jours à venir.

PSG : Leonardo négocie avec la Juventus.

Malgré les réticences de son entraîneur Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG compte bien profiter du mercato hivernal, qui s’ouvre à compter du 1er janvier 2020, pour recruter un milieu de terrain et un arrière droit pour compenser un éventuel départ de Thomas Meunier, libre le 30 juin prochain. Ne comptant pas pour autant se ruiner, Leonardo viserait en premier des cibles en fin de contrat l’été prochain ou pas très chères.

Ce vendredi soir, RMC Sport confirme ainsi que Leonardo serait en négociations avec son homologue de la Juventus Turin sur deux dossiers importants. En effet, la radio sportive explique que Leonardo discuterait avec la Juventus Turin et l'entourage d’Emre Can, milieu de terrain allemand.

Le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi serait même disposé à envisager un échange de joueur et aurait ainsi glissé le nom de l’Argentin Leandro Paredes à la formation transalpine. Et ce n’est pas tout puisque Leonardo est intéressé par le latéral droit italien Mattia De Sciglio et la Juventus aime le profil de Thomas Meunier. Les Parisiens et les Bianconeri pourraient donc procéder à des échanges cet hiver.

Affaire à suivre donc…