PSG, Real Madrid - Mercato : Du nouveau pour un crack de Zidane.

Si Zinédine Zidane continue de faire les yeux doux à Kylian Mbappé, le PSG s’intéresserait également à un crack du Real Madrid. Aux dernières nouvelles, le club madrilène pourrait même craquer dans ce dossier.

Grosse concurrence anglaise pour le PSG ?

Selon les médias espagnols, Vinicius Junior pourrait finalement quitter le Real Madrid durant le prochain mercato hivernal. Arrivé durant l’été 2018 avec avec l’étiquette d’un futur crack, l’attaquant brésilien de 19 ans est confronté à un sérieux problème d’adaptation avec son entraîneur Zinédine Zidane qui ne lui accorde pas vraiment sa confiance.

Et d’après les informations du média ibérique El Desmarque, l’ancien joueur de Flamengo n’aurait pas du tout apprécié d’avoir été envoyé à l’échauffement sans être entré en jeu lors du Classico contre le FC Barcelone. Avec un temps de jeu très famélique, Vinicius Junior ne supporterait plus sa situation et pourrait donc aller chercher son bonheur loin de la capitale espagnole durant le marché de janvier.

Si le PSG est très intéressé par le jeune international auriverde, Leonardo va devoir batailler dur puisque Manchester United, Tottenham, Arsenal, Chelsea et Wolverhampton seraient également sur ce coup. Sans compter les Italiens de l’Inter Milan et de l’AS Rome.

Leonardo et le PSG sont donc prévenus.