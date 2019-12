AS Monaco : Jardim, les joueurs veulent du changement !

Leonardo Jardim va jouer une grande partie de son avenir à la tête de l'AS Monaco ce samedi soir contre le LOSC dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. En cas de défaite, le Portugais serait en très grand danger...

L'entêtement de Jardim pourrait lui jouer de mauvais tours

Quatorze mois après avoir été licencié de l'AS Monaco, Leonardo Jardim, rappelé par la suite par les dirigeants du club en janvier 2019, va-t-il être de nouveau limogé par le club de la Principauté ? C'est la grande question du moment sur le Rocher.

Malgré un effectif de grande qualité, le Portugais de 45 ans peine à trouver un système de jeu efficace. Seulement neuvième de Ligue 1 et piteusement éliminé de la Coupe de la Ligue, son club n'arrive pas à retrouver le niveau qu'il affichait il y a encore deux ans, et cette situation commence à en exaspérer plus d'un dans l'environnement du club.

Soutenu publiquement par ses joueurs à travers les déclarations récentes de Tiémoué Bakayoko en conférence de presse ("On est derrière le coach. Les joueurs sont les premiers fautifs"), l'ancien coach du Sporting Portugal serait pourtant quelque peu critiqué en interne, notamment pour son choix d'être repassé dans un système à quatre défenseurs depuis trois rencontres.

Sur ce sujet, L'Equipe affirme d'ailleurs que quelques joueurs monégasques auraient demandé à Jardim de repasser à cinq défenseurs. Se sentant plus solides et efficaces dans ce système (ce que les résultats confirment, l'ASM ayant remporté sept de ses douze matches disputés en 5-3-2), ils ne devraient cependant pas être écoutés par leur entraîneur, grand adepte du 4-4-2.

Leonardo Jardim va-t-il se tirer une balle dans le pied ? Réponse ce samedi soir vers 22h45.