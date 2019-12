OGC Nice : Stupeur, l'avenir de Patrick Vieira est déjà scellé !

Loué pour son excellent travail réalisé à la tête de l'OGC Nice en 2018-2019, Patrick Vieira aura passé une première moitié de saison bien plus compliquée. Quelque peu contesté au vu des résultats moyens obtenus par son équipe, son avenir à moyen terme sur la Côte d'Azur pose même question...

Patrick Vieira fera-t-il une troisième saison à Nice ?

Les supporters niçois pro-Vieira peuvent souffler, ce dernier n'ira donc pas à Arsenal, l'Espagnol Mikel Arteta ayant été nommé officiellement vendredi après-midi sur le banc des Gunners. Même si la piste Patrick Vieira s'était refroidie depuis déjà quelques jours, cette nomination va ramener un peu de sérénité au sein du club azuréen.

Des questions restent toutefois en suspens sur l'avenir de l'ancien coach du New York City FC à l'OGC Nice. En difficulté cette saison du point de vue des résultats avec une treizième place en Ligue 1 avant la réception de Toulouse, ce samedi soir, Patrick Vieira, sous contrat jusqu'en juin 2021, sera-t-il toujours à Nice la saison prochaine ?

C'est l'interrogation à laquelle Julien Fournier, le directeur général de l'OGCN a répondu récemment, en se montrant on ne peut plus clair sur la situation de son entraîneur.

"On se projette évidemment avec lui et Patrick restera avec nous la saison prochaine. La relation de confiance a été reconstruite (en référence à l'épisode de son départ et de celui du président Jean-Pierre Rivière en janvier 2019). On est super heureux, il est super heureux, tous les ingrédients sont réunis", a-t-il affirmé dans des propos rapportés par L'Equipe.

Voilà des paroles qui ont le mérite de grandement éclaircir la situation de Patrick Vieira à l'OGC Nice.