PSG - Mercato: Belle ouverture pour Leonardo sur un coup XXL à 0€

En vue de renforcer au mieux l’effectif du PSG, Leonardo pourrait avoir toutes les chances d’attirer un nouveau milieu de terrain lors du mercato hivernal.

PSG : Une ouverture en or pour ce milieu de terrain ?

Cet hiver, un nouveau venu pourrait poser ses valises au Paris Saint-Germain. En effet, si Thomas Tuchel n’envisage pas de recruter un milieu de terrain supplémentaire, ce n’est pas le cas pour Leonardo. Le directeur sportif parisien s’activerait déjà en coulisses, afin de renforcer l'entrejeu des Parisiens.

Du coup, les noms de Sandro Tonalli (Brescia), Emre Can ou encore Allan (Naples) sont annoncés sur le calepin du Paris Saint-Germain. Mais les dirigeants seraient également sur les traces de Christian Eriksen. Et le PSG aura une véritable carte à jouer sur cette piste.

Christian Eriksen est en effet entré dans sa dernière année de contrat avec Tottenahm Hotspur et il ne souhaite pas prolonger son bail à six mois de la fin de son contrat. Nouvel entraineur des Spurs, José Mourinho espérait le convaincre de signer. Mais le tacticien portugais s’est finalement fait une raison pour son joueur. Selon les informations de Telepgraph, l’entraineur des Spurs ne serait plus chaud à l’idée de conserver le Danois déterminé à changer d’air.

La source expique que le Special One serait désormais prêt à laisser filer le joueur de 27 ans. Un sentiment partagé par les dirigeants londoniens qui espèrent percevoir une indemnité sur sa vente dès cet hiver.

Une décision qui risque donc de faire les affaires du PSG désireux de s’offrir un crack à moindre coût.