Strasbourg - Asse : Derniers choix de Claude Puel avant la trêve

Ce soir, au stade de la Meinau, l’ Asse de Claude Puel affrontera Strasbourg. Pour ce dernier match de l’ année, l’ As Saint-Étienne vise un succès qui sera important pour le mental du groupe avant son départ pour les vacances de fin d’année.

Le groupe de l' Asse pour le match à Strasbourg

Le redressement de la situation de l’ Asse a été rapide avec l’arrivée de Claude Puel sur le banc du club. Le technicien français de 58 ans a arraché plusieurs succès qui ont permis au club de remonter du fin fond du championnat. De la dernière place de Ligue 1 Conforama, les Verts, aujourd’hui 11e au classement, ont la possibilité d’entrer dans la première partie du classement en cas de succès chez les Alsaciens.

Il faut savoir que l’objectif de la saison est une nouvelle qualification en Ligue Europa, même si le mauvais démarrage de l’exercice a un temps forcé la révision de celui-ci. Mais avec ses 25 points au classement, l’ As Saint-Étienne a la possibilité de finir l’année civile à la 8e place de Ligue 1 Conforama. Si les concurrents directs que sont Angers, Monaco et Lyon, qui ont le même nombre de points à leurs compteurs, et même Bordeaux et Reims qui comptent 2 unités de plus, échouent dans cette première ligne droite, les comptes pourraient être encore meilleurs pour les Verts.

Claude Puel a en tout cas convoqué un groupe qui pourrait lui permettre d’atteindre cet objectif. Pour garder les buts, c’est comme d’habitude Stéphane RUFFIER secondé par Jessy MOULIN et Théo VERMOT qui bénéficient de la confiance du coach. La sécurisation du périmètre des portiers étant d’une grande importance, Puel va décliner à une heure de la rencontre qui de Loïc PERRIN, Harold MOUKOUDI, Mathieu DEBUCHY, Wesley FOFANA, Marvin TSHIBUABUA, Timothée KOLODZIEJCZAK, Miguel TRAUCO ou encore Sergi PALENCIA seront alignés en défense.

Comment Claude Puel va-t-il s'y prendre pour finir l'année en beauté ?

Mais comme le danger passe toujours par le milieu, le technicien des Verts va devoir dresser un mur solide devant sa défense. Celui-ci aura comme d’habitude la double fonction de casser les actions offensives de l’adversaire. Le choix des joueurs dans cette partie du jeu est d’autant plus important que c’est aussi les milieux de terrains qui vont alimenter les attaquants stéphanois en ballons pour porter le danger devant les buts de Strasbourg.

Les rôles de Yann M'VILA, Ryad BOUDEBOUZ, Bilal BENKHEDIM, Mahdi CAMARA ou Zaydou YOUSSOUF seront donc d’une importance capitale. Tous ces joueurs cités sont dans le groupe stéphanois qui fera le déplacement chez les Alsaciens.

En attaque, là où l’ Asse pêche parfois ces derniers temps, ces de Robert BERIC, Arnaud NORDIN, Charles ABI, Edmilson CORREIA dont dispose Claude Puel. Le coach stéphanois devra faire les meilleurs choix pour offrir une meilleure fin d’année aux supporters de l’ Asse.