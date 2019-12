OM - Nîmes : Bernard Blaquart envoie un message à Villas-Boas

L’ OM recevra le Nîmes Olympique ce samedi (20h45) lors de la 19e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1. Le coach nîmois Bernard Blaquart n’a pourtant pas caché son admiration pour le travail fait par l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille.

OM : Bernard Blaquart totalement fan d'André Villas-Boas

L’ OM carbure cette saison et va finir 2e de Ligue 1 à mi-parcours du championnat. Il ne faudrait pourtant pas croire que cette grande forme de l' Olympique de Marseille soit imputable à un renfort considérable de son effectif de la saison dernière. C'est connu que les recruteurs phocéens, gênés par des difficultés financières, n’ont signé que 3 recrues cet été, à savoir le défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez, le buteur argentin Dario Benedetto et le milieu de terrain français Valentin Rongier.

Ce qui n’a pourtant pas empêché André Villas-Boas, privé en plus de Florian Thauvin, d’obtenir de bons résultats. Et cela impressionne Bernard Blaquart qui souligne, dans La Provence, qu’ à « quelques éléments près, il dispose de l'effectif qui était déjà en place lors du précédent exercice et les résultats obtenus sont bien meilleurs ».

Alors qu'il se doit de tenir un discours rassurant pour le Nîmes Olympique qui va affronter les hommes d’André Villas-Boas ce soir, Bernard Blaquart reconnaît que l’ OM « a incontestablement élevé son niveau depuis le début de saison ». Une performance que l’entraîneur des Crocos met clairement à l’actif du technicien portugais, dont il estime qu’ « on ne peut qu'être admiratif ».

Est-ce une manière pour le coach du Nîmes Olympique, qui n’a plus enregistré la moindre victoire depuis 11 matchs, de jeter l’éponge avant d’affronter l’ OM dans un Vélodrome qui attend 57 000 spectateurs ? Réponse ce samedi soir.