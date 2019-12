Arsenal : Les premiers mots du déterminé Mikel Arteta

Trois semaines après le limogeage d'Unai Emery, les dirigeants d'Arsenal ont enfin nommé son successeur. L'heureux élu est Mikel Arteta, ancien joueur des Gunners et dernièrement adjoint de Pep Guardiola à Manchester City.

Mikel Arteta va vivre sa première expérience de numéro 1

Très estimé par Pep Guardiola, qui l'avait fait venir à Manchester City pour le seconder, Mikel Arteta était destiné un jour à voler de ses propres ailes. Ce jour est arrivé puisque l'Espagnol de 37 ans a été nommé vendredi sur le banc d'Arsenal, un club qu'il connaît très bien puisqu'il y a passé ses cinq dernières années de joueur (2011 à 2016), y gagnant notamment deux Coupes d'Angleterre en 2014 et 2015.

C'est une équipe en plein doute que l'ancien joueur du PSG va devoir remettre sur le devant de la scène. Seulement 10e de Premier League et n'ayant qu'une seule victoire au compteur sur ses neuf dernières rencontres de Championnat, Arsenal vit une saison terrible. Récemment humiliés par Manchester City à l'Emirates Stadium (0-3), les Gunners sont aux abois défensivement et auront de nouveau beaucoup de mal à accrocher le top 4 cette saison.

La tâche qui attend Mikel Arteta s'annonce donc lourde. Conscient de l'état de son nouveau club, il est apparu déterminé et confiant sur sa capacité à redonner un nouveau souffle à Arsenal tout de même sacré 13 fois champion d'Angleterre.

"Je ne serais pas assis ici si je ne me sentais pas prêt. Je suis rentré à la maison. Je connais les attentes, je connais le niveau et la stature de ce club et ce qu'il mérite [...] La première chose est d’insuffler une nouvelle énergie.Je dois engager tout le monde. Les joueurs doivent commencer à accepter une façon de penser différente. Je veux que tout le monde ait le même état d’esprit. Je veux des gens qui donnent de la passion et de l’énergie à ce club", a déclaré Arteta en conférence de presse.

Arsenal ne sera toutefois pas dirigé par son nouvel entraîneur lors du déplacement à Everton, ce samedi après-midi, celui-ci préférant assister à la rencontre depuis les tribunes au vu du peu de temps qu'il a eu pour préparer ce premier rendez-vous. C'est donc l'intérimaire Freddie Ljungberg qui sera au bord de la pelouse de Goodison Park, pour la dernière fois.