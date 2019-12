OL, OM, Inter - Mercato: Giroud sur le point de poser ses valises

Courtisé par l’ OL et l’ OM, Olivier Giroud fait également l’objet d’une attention d’un troisième club de Ligue 1. En plus de l’Inter Milan à l’étranger. Et à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, l’attaquant de Chelsea aurait donné sa préférence.

Olivier Giroud vers Antonio Conte et l'Inter Milan ?

En fin de contrat avec Chelsea en juin 2020, Olivier Giroud peut quitter les Blues cet hiver. En Ligue 1, l’ OL et l’ OM, mais aussi Bordeaux, si l’on en croit Goal, sont intéressés par les services de l’attaquant de 33 ans. À l’étranger, c’est l’Inter Milan d’Antonio Conte qui serait sur les rangs.

Justement, le technicien transalpin connait bien le buteur français pour l’avoir dirigé à Londres, entre janvier et mai 2018, lorsqu’il était l’entraineur du club basé à Stamford Bridge. Et cette proximité avec l’actuel entraineur des Nerazzurri aurait orienté la décision d’Olivier Giroud sur son avenir.

D’après les informations de la source, le champion du monde préférait rejoindre Antonio Conte en Serie A aux dépens de l’ Olympique Lyonnais et l’ Olympique de Marseille qui sont à ses trousses depuis des mois. Mais aussi des Girondins de Bordeaux, dont les dirigeants souhaiteraient convaincre l’ancien avant-centre du Montpellier HSC de consentir des sacrifices sur son énorme salaire.

Ne rentant pas dans les plans de Frank Lampard, Olivier Giroud a fait 5 petites apparitions en Premier League cette saison. Selon Transfermark, sa valeur est estimée à 9 M€ sur le marché.