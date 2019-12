OL - Mercato : Genesio revient sur la rumeur Mourinho à Lyon

Bruno Genesio est aujourd’hui l’entraîneur du club chinois Beijing Guoan. L’ancien coach de l’ OL est revenu sur la rumeur qui avait annoncé José Mourinho comme l'un de ses successeurs.

Genesio n'a jamais cru à une arrivée de Mourinho à l' OL.

L’information avait fait beaucoup de bruits il y a quelques mois. Alors que Bruno Genesio était en fin de contrat à l' OL, le nom de José Mourinho avait circulé entre Rhône et Saône pour le remplacer. Mais Juninho, nommé Directeur sportif, avait finalement engagé son compatriote Sylvinho. La rumeur Mourinho avait refait surface après le licenciement du Brésilien, début octobre 2019. Et une fois encore, point de Special One à Lyon.

Jean-Michel Aulas ayant finalement nommé Rudi Garcia. Le président lyonnais a indiqué que le technicien portugais n’avait pas donné suite à son offre, alors qu'il était présenté comme la priorité des responsables des Gones pour la succession de Sylvinho.

Ancien coach de l’ OL, Bruno Génésio est revenu sur cette folle « rumeur » au sujet de la venue du Portugais dans la capitale des Gaules. Une arrivée inimaginable selon le technicien français. « Comment peut-on penser que Mourinho peut venir à Lyon ? Ce n'était pas possible et ce sont les médias qui ont entretenu cette rumeur », a-t-il confié sur les ondes de RMC Sport.

Ces derniers mois, le nom de José Mourinho a souvent été associé à quelques clubs de Ligue 1. Comme l’ OL, l’AS Monaco ou encore le LOSC ont été cités comme de futures destinations du Special One. S’agissant de Lille, les apparitions récurrentes du technicien de 56 ans à Pierre-Mauroy ont souvent alimenté les rumeurs les plus folles.

Au final, José Mourinho s’est engagé avec Tottenham. Il a fait du LOSC sa première victime en Ligue 1. L’ancien coach de Manchester United a en effet fait venir à Londres, Joao Sacramento et Nuno Santos, alors adjoints de Christophe Galtier, quelques heures après sa signature chez les Spurs. Un coup dur dont se remet encore le club nordiste.