PSG - Mercato : Guardiola veut rester à Manchester City, mais…

D’après la presse anglaise et espagnole, le PSG continue de rêver de Pep Guardiola. Alors que l’avenir de Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain est désormais en pointillés, le Qatar voudrait confier les rênes de l’équipe parisienne au technicien catalan. Encore sous contrat à Manchester City, le coach de 48 ans a fait le point sur son avenir.

Pep Guardiola laisse la porte ouverte… pour le PSG ?

Récemment, le journal espagnol Don Balon a confirmé qu’à Doha, la possibilité de voir prochainement le duo Pep Guardiola - Xavi Hernandez sur le banc du PSG existerait bel et bien. Très écouté par l’Emir du Qatar, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone aurait clairement signifié au propriétaire du PSG que Guardiola est l’homme idéal pour faire passer un cap à son écurie.

En cas de nouveau revers en Ligue des Champions, Thomas Tuchel pourrait donc laisser la place au duo catalan Guardiola - Xavi avec des moyens illimités pour bâtir une équipe galactique. Seulement, l’ex-coach du Barça ne semble pas particulièrement pressé de quitter le Nord de l’Angleterre. En effet, dans des propos rapportés par Sky Sports, Guardiola a ouvertement assuré qu’il voudrait « rester le plus longtemps possible » chez les Citizens.

Conscient que ses dirigeants pourraient avoir envie d’essayer autre chose, le manager de Manchester City veut « être certain que c’est le meilleur pour le club ». Surtout que « dans le football, un an et demi c’est beaucoup de temps pour un entraîneur ».

Le PSG pourrait donc avoir une possibilité sur cette piste.