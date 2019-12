PSG - Mercato: Paredes, revirement spectaculaire au Paris SG ?

Arrivé en janvier 2018 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg pour 47 millions d’euros, Leandro Paredes va-t-il déjà quitter le PSG durant cet hiver ? La presse française et italienne en est certaine. Pas que ça, puisqu’aux dernières nouvelles, l’affaire pourrait prendre une tout autre allure.

Leonardo prêt à laisser une chance à Leandro Paredes ?

Leandro Paredes serait-il parvenu à changer la donne en ce qui concerne son avenir avec le Paris Saint-Germain ? Alors que ces derniers jours, l’international argentin de 25 ans était annoncé tout proche de rejoindre la Juventus Turin dans le cadre d’un échange incluant le milieu de terrain allemand Emre Can. Désireux de recruter l’ancien joueur de Liverpool afin d’apporter de la fraîcheur dynamique au secteur médian des Rouges et Bleus, Leonardo serait en en négociations bien avancées avec son homologue des Bianconeri, Fabio Paratici.

Mais ce samedi, Calciomercato jette un grand froid dans ce dossier et explique que les dirigeants du PSG ne seraient plus vraiment chauds à l’idée de laisser partir Paredes. Les dernières prestations du natif de Rosario ont laissé entrevoir un énorme potentiel qui pourrait faire du bien à l’équipe parisienne si le joueur est mis en confiance avec un peu plus de temps de jeu.

Leonardo pourrait donc laisser la chance à Paredes de montrer ce qu’il a vraiment dans le ventre dans la seconde partie de saison.