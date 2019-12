OM : Radonjic révèle une des clés de son succès

Nemanja Radonjic a brillé lors des 5 dernières apparitions de l’ OM. Le tout est désormais de savoir d’où l’ailier serbe de l’ Olympique de Marseille tire sa grande forme du moment.

OM : Nemanja Radonjic, aucun contact avec les supporters ?

Nemanja Radonjic a marqué 4 buts sur les 5 derniers matches de l’ OM. Des buts qui valent leur pesant d’or dans le bon parcours de l’ Olympique de Marseille en cette première partie de saison. De quoi rendre certainement l’international serbe important aux yeux des supporters marseillais.

Pourtant, Nemanja Radonjic, souvent en déplacement avec les fans du Partizan Belgrade à l'adolescence, n’a pas « des relations avec les supporters » marseillais, comme il l’a expliqué à laprovence. Il « les vois dans les tribunes, en virages », et c’est tout.

OM : Nemanja Radonjic inspiré par le Vélodrome ?

Mais ne nous-y méprenons point. Nemanja Radonjic n’est pas indifférent à la passion des supporters olympiens, loin de là. l'ex-attaquant de l' AS Rome le reconnaît, au Vélodrome, « l'ambiance est superbe », comme en Serbie. Une ambiance surchauffée qui ne lui cause « aucun problème ». D’ailleurs, cette ambiance, l’ancien de l’Etoile Rouge de Belgrade « l'aime bien ! » et « jouer au Vélodrome… » le « motive… » et lui « donne la force ».

Le Nîmes Olympique, que l’ OM reçoit ce soir (20h45) pour le compte de la 19e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1, est donc prévenu…