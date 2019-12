ASSE - CHOC : Denis Bouanga, la grosse tuile pour Saint-Étienne !

Du côté de l’ASSE, c’est la grosse tuile de cette fin d'année. Meilleur joueur des Verts depuis l’arrivée de Claude Puel sur le banc, Denis Bouanga ne jouera plus avec les Verts jusqu’en 2020.

Année terminée pour Denis Bouanga !

L’ASSE va devoir faire sans Denis Bouanga durant quelques semaines. Le meilleur buteur de la formation stéphanoise (7 buts et 3 passes décisives) souffre d’une fissure du cinquième métatarse au niveau du pied droit selon les informations relayées par le journal L’Equipe. Une blessure contractée lors de son entrée en jeu mercredi soir contre le Nîmes Olympique, à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue.

Les examens réalisés par les Verts ont confirmé un trait de fissure du petit orteil du pied droit de l’ailier international gabonais de 25 ans. D’après le quotidien sportif, le protégé de Claude Puel ne devrait pas être de retour sur les terrains de football avant la fin du mois de janvier, son indisponibilité devant durer entre cinq et six semaines. Une très mauvaise nouvelle pour Claude Puel et l'AS Saint-Etienne.

Pour rappel, c’est la troisième blessure du même type à l’ASSE après William Saliba et Charles Abi, qui ont toutefois repris les entraînements avec leurs coéquipiers.