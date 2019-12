Nîmes Olympique : Le onze titulaire face à l’ OM

Le Nîmes Olympique ira défier l’ OM ce samedi soir (20h45) lors de la 19e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1. L’entraîneur du nîmois Bernard Blaquart a communiqué son onze titulaire.

Grosse mission pour le Nîmes Olympique face à l' OM

Le Nîmes Olympique devra se surpasser ce soir. En effet, les hommes de Bernard Blaquart affronte l’ OM dans un Vélodrome qui attend 57 000 spectateurs, parmi qui le propriétaire marseillais Frank McCourt lui-même. C’est dire si l'ambiance sera électrique et si les Nîmois sont obligés de sortir le grand jeu pour vaincre les Marseillais en pleine bourre en plus et solides 2es de Ligue 1.

Pour le Nîmes Olympique, l’objectif est pourtant clair : rompre la série de 11 matches sans la moindre victoire. Pour réaliser cet objectif, l’entraîneur des Crocos Bernard Blaquart a aligné une composition en 4-3-3.

Ainsi, Alakouch, Briançon, Martinez et Miguel devront former un rideau défensif infranchissable devant les cages de Bernardoni. Paquiez, Sarr et Valls seront chargés d’animer le milieu du terrain. Enfin, Ferhat, Ripart et Philippoteaux formeront le trio offensif chargé de trouver le chemin des filets de l’ OM.

La composition officielle du Nîmes Olympique face à l’ OM

Bernardoni - Alakouch, Briançon (c), Martinez, Miguel - Paquiez, S.Sarr, Valls - Ferhat, Ripart, Philippoteaux