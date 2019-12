PSG - Mercato : 50 M€, ça chauffe déjà pour Eduardo Camavinga !

Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Stade Rennais et grosse révélation de cette saison en Ligue 1, figure sur les tablettes du PSG pour le poste tant prisé de Numéro 6. Mais la partie ne s’annonce pas du tout aisée pour le club de la capitale. Une gigantesque offre de 50M€ étant déjà en préparation pour le joueur de 17 ans en dehors de Paris.

Le Stade Rennais prêt à laisser filer Eduardo Camavinga ?

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2022, le Stade Rennais aura bien du mal à retenir Eduardo Camavinga. Véritable révélation de cette première partie de saison, l’international espoir français fait déjà rêver presque toute l’Europe. A l’image de Kylian Mbappé lors de son explosion à l’AS Monaco durant la saison 2016-2017, toutes les grosses formations du continent veulent Eduardo Camavinga. Et si pour l’heure, Olivier Letang continue à clamer haut et fort qu’aucun départ n’est encore à l’ordre du jour pour son prodige, le Stade Rennais pourrait bien finir par craquer, surtout que certains prétendants sont prêts à faire du natif de Miconje le plus gros transfert de l’histoire du club breton.

Le PSG mis à rude épreuve ?

En effet, d’après les informations du quotidien L’Equipe, le Real Madrid aurait envoyé plusieurs émissaires afin d’observer le protégé de Julien Stéphan de près lors du match du Stade Rennais sur la pelouse d'Amiens. Convaincu par le potentiel du jeune rennais, le Real Madrid voudrait rapidement boucler son recrutement. Pour doubler toute concurrence dans ce dossier, Florentino Pérez serait prêt à mettre sur la table 50 millions d’euros et à laisser Camavinga en prêt à Rennes jusqu’à l’issue de la saison avant de rejoindre la capitale espagnole.

Le PSG est donc prévenu !