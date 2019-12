PSG - Mercato : La future destination de Kurzawa se confirme.

Libre le 30 juin prochain, Layvin Kurzawa se dirige allègrement vers un départ du PSG. Et une destination se dessinerait de plus en plus pour le latéral gauche français de 27 ans.

Layvin Kurzawa déjà fixé sur son avenir ?

Arrivé en 2015 en provenance de l’AS Monaco, Layvin Kurzawa vit ses derniers mois sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Lié jusqu’en juin prochain, l’international tricolore n’a pas reçu de proposition de prolongation de la part de ses dirigeants. Il va donc faire ses valises l’été prochain et se trouver un nouveau club pour y poursuivre sa carrière.

Dernièrement, Foot Mercato a révelé que West Ham, Tottenham et Manchester United auraient déjà entamé des discussions avec le représentant du joueur. Ce samedi, RMC Sport confirme cette tendance et assure qu’en cas de départ du PSG, Kurzawa aurait de fortes chances de se retrouver en Premier League dès l’été prochain.

Un spécialiste du marché des transferts a également affirmé dans les colonnes du quotidien Le Parisien que le protégé de Thomas Tuchel« pourrait intéresser des clubs qui luttent pour une place en Ligue des Champions et/ou qui veulent devancer la concurrence avant le mois de juin quand il sera libre ». Selon le même spécialiste, Kurzawa vaut entre « 5 et 7M€ ».

Affaire à suivre donc…