PSG - Mercato : Emre Can, la Juve fixe de nouvelles conditions.

Alors que l’affaire était proche de se conclure dans le cadre d’un échange de joueurs, le PSG aurait fait marche arrière, Thomas Tuchel souhaitant conserver Leandro Paredes. La Juve aurait alors fixé de nouvelles règles pour un éventuel départ de son milieu de terrain allemand, Emre Can.

Leonardo prêt à accepter les conditions du PSG pour Emre Can ?

D’après les informations relayées ce samedi par le média transalpin Calciomercato, Leonardo ne serait plus trop chaud pour laisser filer Leandro Paredes. Avec ses dernières prestations plutôt excellentes, le milieu de terrain de 25 ans serait parvenu à créer le doute dans l’esprit du patron du recrutement du PSG qui voudrait désormais le laisser poursuivre au sein de l’effectif de Thomas Tuchel jusqu’en fin de saison.

Cependant, Leonardo n’aurait pas rompu les négociations avec son homologue de la Juventus Turin, Fabio Paratici, concernant Emre Can. N’entrant pas vraiment dans les plans de Maurizio Sarri, l’ancien joueur de Liverpool pourrait toujours rejoindre les rangs du PSG et il serait même sur le point de dire « oui » à Leonardo. Du côté de la Juventus Turin, un prêt avec une option d’achat de 30 millions d’euros pourrait débloquer la situation. Reste à savoir si Leonardo et le PSG accepteront ce deal pour Emre Can.

Affaire à suivre…