OM - Nîmes : Blaquart indique le classement final de Marseille

L’ OM a fini la première partie de la saison en beauté en battant le Nîmes Olympique (3-0) samedi lors de la 19e de Ligue 1. L’entraîneur nîmois Bernard Blaquart est désormais convaincu de la place qui attend l’ Olympique de Marseille en fin de saison.

L’entraîneur de Nîmes connaît déjà le classement final de l’ OM

Le Nîmes Olympique a créé l’illusion contre l’ OM juste le temps d’une mi-temps. En effet, c’est sur le score de 0-0 que les Marseillais et les Nîmois étaient allés à la pause. On pouvait dès lors croire que la seconde partie de la rencontre serait tout aussi, voire plus, disputée.

Mais que non. C’est clairement l’ OM qui est revenue sur la pelouse avec de meilleures intentions. Une volonté de gagner pour faire plaisir aux 57 000 spectateurs, dont le propriétaire marseillais Frank McCourt lui-même, qui étaient présents dans les tribunes du Vélodrome, rapidement concrétisée par un csc du Nîmois Sofiane Alakouch à la 46e minute. Puis, Dario Benedetto a marqué le 2e but et Dimitri Payet a porté l’estocade.

Une prestation marseillaise si aboutie que Bernard Blaquart n’a plus de doute. Présent en conférence de presse d’après-match, le coach des Crocos a déclaré qu’il voyait bien « l’OM finir à la deuxième place » de Ligue 1. Parlant justement de 2e place, c'était l’objectif à court terme, entendez en allant à la trêve hivernale. Et c’est atteint. L’écurie phocéenne finit 2e avec 38 points au compteur.

Reste désormais la seconde partie de la saison. Et elle débutera par le choc contre le Stade Rennais (3e, 33 points avec un match en moins) le 10 janvier, au Roazhon Park.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est une rencontre qui promet...