OM : Marseille termine en beauté, Dimitri Payet se retient

Pour l’ OM de Dimitri Payet, la moisson a été bonne et même abondante. L’ Olympique de Marseille termine deuxième de Ligue 1, après le PSG, dans cette première partie de saison sous l’oeil bien vigilant de André Villas-Boas. Mais l’attaquant marseillais refuse de se laisser aller à une euphorie qui a déjà joué un tour à plus d’un club.

Dimitri Payet a-t-il raison de rester méfiant ?

Dimitri Payet, buteur hier face à Nimes Olympique (3-1), a bouclé l’année civile 2019 de la meilleure des façons. En partie grâce à ses performances, l’écurie de Franck McCourt est dauphine du Paris Saint-Germain avec une bonne avance de 5 points sur son poursuivant direct le Stade Rennais, qui a cependant un match de retard à jouer, comme le PSG d’ailleurs. Cela n’empêche que la posture de l’ OM cette saison est différente et meilleure, ce qui ne manque pas de raviver des passions autour du club.

Ce n’est pas que cet engouement retrouvé autour du club ne plaise pas à Dimitri Payet, c’est juste qu’il estime que rien n’est acquis pour une simple première partie de saison réussie. Il est d’ailleurs le premier à se satisfaire de sa première partie de l’exercice 2020, lui qui avait écopé de 4 matchs de suspension. Seulement, il estime que « ça reste seulement une première partie de saison » et non l’exercice entier, d’où le besoin de garder la concentration.

Quel OM pour la reprise de la saison ?

Poursuivant, le buteur marseillais estime qu’il va falloir « attaquer fort en janvier et en février » collectivement afin non seulement de garder la bonne dynamique de cette première partie de saison, mais aussi pour espérer une fin de saison heureuse. Lucide, Dimitri Payet rappelle que l’ OM n’était pas parmi les favoris pour cette seconde place de Ligue 1 Conforama. Tout ne s’est d’après lui joué que sur le terrain où les Phocéens ont montré qu’ils méritaient la place qu’ils occupent à ce départ à la trêve hivernale. Forcement, il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers et c’est ce que dit le Réunionnais lorsqu’il affirme qu’il « il faudra continuer » de batailler lors de chaque match à la reprise pour pour espérer garder cette seconde place.

En plus de sa deuxième place au classement général, l’ Olympique de Marseille est troisième à domicile comme à l’extérieur, une performance qui montre qu’il évolue sur une base solide cette saison avec André Villas-Boas sur son banc.