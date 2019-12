OM : Villas-Boas inquiet pour la suite de la saison ?

L’ OM termine la première partie de la saison en beauté en battant le Nîmes Olympique (3-1) samedi lors de la 19e journée de Ligue 1. Mais pour André Villas-Boas, entraîneur de l’ Olympique de Marseille, le plus dur reste à venir.

OM : André Villas-Boas commente la victoire contre le Nîmes Olympique

L’ OM s’est imposé face au Nîmes Olympique (3-1) samedi soir. Une victoire qui ne permet pas aux Marseillais de finir à la 2e place, qui était déjà acquise, mais en beauté devant 57 000 spectateurs, dont le propriétaire Frank McCourt, présents dans les tribunes du Vélodrome.

Une rencontre qu’il était « très important de gagner », selon André Villas-Boas en conférence de presse d’après-match. Pourtant, malgré le large score de 3-1, les choses n’avaient pas commencé facilement. Au début, « tout le monde était nerveux », y compris André Villas-Boas lui-même.

Mais après la pause, l’ OM s’est rapidement mis dans le sens de la victoire avec un csc du Nîmes Olympique à la 46e minute. Un but qui a donné aux Phocéens « un énorme boost de confiance » et qui a « mis plus de calme » dans leur jeu avant de les convaincre qu’ils remporteraient le match.

Dario Benedetto puis Dimitri Payet ont ensuite fait le travail en marquant les 2e et 3e buts de l’ Olympique de Marseille. Une victoire qui fait passer le club marseillais à 38 points, avec 5 points d’avance sur son nouveau poursuivant direct le Stade Rennais, qui a tout de même un match en moins.

André Villas-Boas voit une seconde partie de saison difficile pour l’ OM

André Villas-Boas est certes satisfait d’avoir « pris un peu de marge » sur ses adversaires directs pour le podium. Pour être sûr de finir 2e au classement de Ligue 1, il faut garder le même rythme lors de la seconde partie de la saison.

Mais le technicien portugais sait déjà que la rencontre face au Stade Rennais le 10 janvier sera « un match très important ». D’ailleurs, il n’y a pas que ce seul match à redouter pour l’ OM qui sera confronté à « des rencontres très difficiles en deuxième partie de saison », avec des « déplacements à Rennes, à Bordeaux, à Saint-Étienne, à Lyon, à Lille... », a prévenu le coach marseillais.

Les supporters retiennent leur soufflent…