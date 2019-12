LOSC : Le dur constat de Christophe Galtier après Monaco

Largement supérieur à l'AS Monaco (3-0) quatre jours auparavant en Coupe de la Ligue, le LOSC a sombré samedi soir sur la pelouse de Louis-II en Ligue 1 (1-5). Pourtant prévenus par leur entraîneur Christophe Galtier avant la rencontre, les Lillois n'y étaient tout simplement pas...

Le LOSC perd sa place sur le podium

On dit souvent que les matches se suivent mais ne se ressemblent pas, et le LOSC en a fait l'amer constat lors de la 19e journée de Ligue 1. Facile vainqueur d'un Monaco en perdition mardi soir en huitièmes de finale de de la Coupe de la Ligue, les Dogues avaient une très belle occasion de finir cette première moitié de saison sur le podium du Championnat de France.

Mais rien ne s'est passé comme prévu pour l'équipe de Christophe Galtier, qui s'était pourtant parfaitement lancée dans le match grâce au dixième but en Ligue 1 de Victor Osimhen, de retour après son malaise subi dans la semaine. Friables à l'extérieur cette saison malgré le dernier succès obtenu sur la pelouse de l'OL, les Nordistes sont retombés dans leurs travers et ont explosé défensivement face à l'armada offensive monégasque.

Défaillante individuellement - Mike Maignan pas exempt de tout reproche sur les deuxième et troisième buts de l'ASM, et perte de balle de Benjamin André sur l'égalisation - et collectivement, la formation de Christophe Galtier a donc mal fini l'année, ce qui contrariait l'entraîneur lillois en conférence de presse.

"C'est une lourde défaite qui fait tâche alors qu'on était sur une bonne dynamique. C'est un score lourd mais pas sévère, tant Monaco a mérité sa victoire. On a concédé des buts évitables, sur lesquels on a manqué de détermination défensive. On a connu également beaucoup de déchet technique, ce dont notre adversaire a beaucoup profité. Est-ce lié à une fatigue mentale sur cette série de neuf matches en un mois ? Peut-être. Mais c'est dommage par rapport à ce que nous étions en train de faire."

Avec 31 points, le LOSC termine cette phase aller au quatrième rang.