PSG - Mercato : Pochettino lâche une grosse info sur son avenir !

Leonardo veut installer un entraîneur de son choix sur le banc du PSG. Thomas Tuchel pourrait donc sauter à l’issue de la saison malgré son contrat courant jusqu’en 2021. Annoncé comme l’un des grands favoris pour le poste, Mauricio Pochettino est sorti du silence sur son avenir.

Mauricio Pochettino prêt à revenir au PSG ?

Ancien joueur du PSG, Mauricio Pochettino n’a jamais caché son attachement aux couleurs rouges et bleus. Interrogé il y a quelques mois, le technicien argentin avait clairement avoué qu’il aimerait bien revenir un jour dans « sa maison » pour aider le club. Et le désormais ancien coach de Tottenham n’a pas du tout renoncé à ce voeu.

Libre de tout engagement, il se dit prêt à reprendre du service et pas seulement en Premier League même si c’est « un des meilleurs Championnats du monde et que c'est très excitant d'y prendre part, pour n'importe quel manager. » Mais « il n'y a pas que la Premier League, il y a différents Championnats dans le monde, différents clubs qui peuvent offrir des challenges excitants. »

Interrogé sur l’intérêt du PSG et la succession de Thomas Tuchel, Pochettino n’exclut aucune porte et se dit « ouvert à tout ce qui est intéressant. » Notamment, « un projet motivant, avec des gens avec qui je peux bien travailler, c’est tout ce que je demande », explique-t-il devant les médias depuis le Qatar, en marge de la Coupe du monde des clubs entre Liverpool et Flamengo (1-0).

Le PSG est donc prévenu !