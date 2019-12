OM- Mercato: l’ex du PSG Javier Pastoré visé par les Marseillais

Après le PSG, Javier Pastore pourrait revenir en Ligue 1 sous les couleurs de l' OM. Les dirigeants de l' Olympique de Marseille, selon les informations de la presse italienne, intéresseraient les responsables phocéens.

L’ OM aux trousses de Javier Pastore ?

Les difficultés financières de l' OM sont connues. Alors pour recruter cet hiver, l’ Olympique de Marseille souhaiterait vendre d’abord Kevin Strootman, seul joueur concerné par une vente et qui pourrait rapporter du cash. Mais une fois que le milieu de terrain néerlandais de 29 ans aura fait ses valises, la question de lui trouver un remplaçant au sein de l'effectif de André Villas-Boas va se poser.

Les dirigeants de l' Olympique de Marseille, selon les informations divulguées par le Corriere Dello Sport, songeraient à Javier Pastore, ancien milieu de terrain du PSG, actuellement à l’AS Rome. L'Argentin qui a passé 7 saisons sous les couleurs du club de la capitale pourrait-il faire son retour en Ligue 1, de plus à l' OM, l'adversaire de son premier club français ?

Quelles chances pour Marseille de signer Javier Pastore ?

On rappelle que l’ OM traverse des difficultés financières et est présentement engagé dans une démarche de dégraissage de sa masse salariale. Serait-il raisonnable pour les recruteurs phocéens de viser Javier Pastore ? À y regarder de plus près, un intérêt des responsables du club de foot marseillais pour le milieu de terrain argentin n'est pas si déraisonnable.

D’abord, Javier Pastore n’est pas un élément essentiel de l’effectif romain qui ne lui a accordé que 12 apparitions cette saison, dont 8 en championnat et 4 en League Europa. Par ailleurs, l’ AS Rome ne s’opposerait pas à un départ de l’ancien Parisien, c'est du moins ce qui est dit du côté italien. Son éventuel transfert à l' OM permettrait au club de la capitale italienne d’alléger sa masse salariale. Petite information non négligeable, l’ OM ne viserait pas un transfert sec, mais un prêt avec option d’achat.

Autant de raisons pour lesquelles une arrivée du milieu de terrain ancien chouchou du Parc des Princes paraît possible. Mais bien sûr qu’il convient d'éviter l'emballement puisque de nombreuses barrières se dressent sur cette piste. D'abord personne ne sait si El Flaco s'imagine évoluer à Marseille, lui qui a un temps été la plus grosse star du Paris Saint-Germain. De plus, rien ne dit qu'il n'y a pas d'autres prétendants tapis dans l'ombre beaucoup plus prompte que l' Olympique de Marseille à mettre sur la table le montant qui sera nécessaire à la conclusion d'un tel transfert.

La valeur marchande de l'ancien joueur de foot parisien est estimée à 15 millions d'euros, un montant qui ne devrait pas nom plus faire courir de peur Frank McCourt, le milliard propriétaire du club phocéen. Le seul unique souci est ce qu'a confié le joueur dans Téléfoot. Il a expliqué qu'il ne pourrait jamais évoluer sous les couleurs marseillaises. "Marseille, non ! Je ne pourrais jamais jouer à Marseille !", a-t-il confié tout en ouvrant la porte tous les autres clubs du championnat.