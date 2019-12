FC Nantes : Choc, Abdoulaye Touré pique une grosse colère !

Le FC Nantes a buté sur la dernière marche samedi soir. Battu à la Beaujoire dans le derby des Pays de la Loire par le SCO Angers (1-2), les Canaris ont craqué après la pause alors qu'ils menaient 1 but à 0. De quoi rendre énervé Abdoulaye Touré après la rencontre.

Le FC Nantes est parti en vacances à la pause

C'est une victoire historique que le SCO Angers a signée samedi soir à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1. En s'imposant à Nantes sur le score de 2 buts à 1, les Angevins ont mis fin à une période de 52 ans sans victoire à l'extérieur face au rival nantais.

Et pourtant, tout avait bien commencé pour les Canaris, qui avaient pris les devants au score dès la 17e minute sur une frappe de Ludovic Blas à la trajectoire mal appréciée par Ludovic Butelle, le portier du SCO. Mais la donne a ensuite complètement changé en seconde période, comme si les Nantais étaient partis en vacances avec 45 minutes d'avance sur l'horaire prévu.

Cette faillite en seconde période n'a pas du tout été du goût du capitaine Abdoulaye Touré, qui a sévèrement jugé le comportement de son équipe après la rencontre au micro du club et dans des propos rapportés par L'Equipe.

"On a complètement lâché en deuxième mi-temps. On a laissé trop d'espaces, on a manqué de rigueur, de concentration aussi. Il n'y avait plus aucun rythme de notre part. On a eu tout faux [...] Il y a eu de la fatigue mais ce n'est pas une excuse. Tout le monde était attentiste. On s'est un peu relâchés. C'est dans les moments comme ceux-là qu'on doit montrer une force de caractère. C'est ce qu'on avait en début de saison et qu'on a un peu perdu. Je suis dégoûté."

Cinquième de Ligue 1 malgré tout à l'issue de la phase aller, le FC Nantes de Christian Gourcuff peut tout de même être fier de sa première partie de saison.