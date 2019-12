OGC Nice : Patrick Vieira va durcir le ton en 2020

L'OGC Nice a bien terminé son année 2019 en s'imposant logiquement à domicile face à Toulouse (3-0). Content de la prestation de ses joueurs, Patrick Vieira l'est en revanche moins sur la globalité de cette première partie de saison et n'a pas hésité à le faire savoir...

Patrick Vieira met une grosse pression sur ses ouailles

L'affaire était déjà pliée après 20 minutes de jeu pour l'OGC Nice samedi soir face au Téfécé à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1. Les buts de Malang Sarr et d'Issiaga Sylla contre son camp avaient déjà sanctionné les infinies faiblesses des Toulousains et ont ensuite permis aux Aiglons de dérouler, Pierre Lees-Melou se chargeant d'alourdir l'addition d'une superbe frappe enroulée dans la lucarne de Baptiste Reynet.

Très solides à domicile depuis début novembre (quatre victoires consécutives), les joueurs de Patrick Vieira, dixièmes, vont passer les fêtes de fin d'année dans la première moitié du classement.

Mais ce n'est pas pour autant que Vieira a sauté de joie lorsqu'il lui a fallu évoquer la première moitié de saison de son équipe, mettant même une grosse pression sur certains de ses joueurs.

"Le bilan est mitigé, c'est assez insuffisant. Ce dernier match a été très intéressant mais, globalement, on n’a pas été constants. On a eu du mal à enchaîner les bonnes performances [...] Des joueurs ont une attitude vraiment très positive, c’est à moi de les faire jouer. En revanche, par rapport aux performances collectives, beaucoup peuvent se poser des questions. S’ils ne changent pas leur attitude, ils n’auront pas beaucoup de temps de jeu. Certains ont joué et ne méritaient peut-être pas forcément", a déclaré le technicien azuréen après la rencontre sur le site de son club.

L'OGC Nice reprendra l'entraînement le 29 décembre et jouera son premier match de l'année 2020 du côté de Fréjus-Saint-Raphaël en Coupe de France.