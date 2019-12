OM : Amavi envoie un tacle au Nîmes Olympique

Jordan Amavi s’est exprimé en zone mixte après la victoire de l’ OM face au Nîmes Olympique (3-1) samedi lors de la 19e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1. Le latéral gauche de l’ Olympique de Marseille s’est félicité de la 2e place mais n’a pas manqué d’adresser un reproche aux Nîmois.

Jordan Amavi heureux de finir à la 2e place

Après un début de saison poussif, l’ OM a sorti le grand jeu pour finir à la 2e place au classement à mi-parcours. Les Marseillais ont « bossé » pour réaliser cette performance et sont « récompensés » de leurs efforts. Et « cela fait énormément plaisir » à Jordan Amavi « d’être à cette deuxième place à la trêve ».

OM : Jordan Amavi dénonce les coups bas des Nîmois

L’ OM a terminé la première partie de la saison en beauté en battant le Nîmes Olympique (3-1). Il n’empêche, le natif de Toulon a condamné l’attitude répréhensible des Crocos qui aurait consisté à sortir les Marseillais du match « en restant par terre, en mettant des coups ».

Un piège face auquel les Phocéens ont cependant « su rester concentrés » et sont « revenus pied au plancher en seconde période… ». Des Marseillais qui ont joué « avec le coeur et les tripes... ». Et « ça fait toute la différence ».

Enfin, l’ OM devra désormais continuer sur sa lancée. Et c’est là le plus dur. Car ses adversaires vont maintenant l’attendre de pied ferme pour lui « gratter des points ».

André Villas-Boas et ses joueurs sont prévenus.